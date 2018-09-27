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Kaza yapan sürücü, otomobilde uyuya kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2018 01:15 | Son Güncelleme

KONYA'nın merkez Selçuklu ilçesinde, otomobiliyle parkın demir çitlerine çarpıp, aracında uyuya kalan ve alkollü olduğu ileri sürülen sürücü U.U., itfaiyenin otomobilin camını kırıp kapıyı açmasıyla uyandırıldı.

Kaza yapan sürücü, otomobilde uyuya kaldı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın merkez Selçuklu ilçesinde, otomobiliyle parkın demir çitlerine çarpıp, aracında uyuya kalan ve alkollü olduğu ileri sürülen sürücü U.U., itfaiyenin otomobilin camını kırıp kapıyı açmasıyla uyandırıldı. Daha önce de alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulduğu öğrenilen U.U.'ya alkol metreyi üflemeyi kabul etmediği ve ehliyetsiz araç kullandığı için 4 bin 887 TL para ceza kesildi. Gözaltına alınan U.U., ifadesinin ardından 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürme' suçundan adliyeye sevk edilecek.
Kaza, saat 19.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Elmalı Hamdi Hoca Caddesi Kanyon Park önünde meydana geldi. U.U., yönetimindeki 42 ABP 934 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu parkın demir çitine çarpıp durdu. Kazanın ardından U.U., otomobilde uyuya kaldı. Çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis, aracın camını tıklatarak U.U.'yu uyandırmak istedi ancak uzun uğraşlara rağmen uyanmayınca itfaiye ekibi çağrıldı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin sol arka camını kırarak, kapıyı açıp U.U.'yu uyandırdı. Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde U.U.'nun kazadan yara almadan kurtulduğunu belirledi. Polis, U.U.'nun alkollü olabileceği üzerine test yapmak istedi. U.U. alkol metreyi üflemeyi reddetti. Güçlükle ayakta durabilen U.U., ambulansa alındı. Ardından polis, U.U.'nun eşine cep telefonuyla ulaşıp bilgi verdi. Eşinin paniklemesi üzerine görüntülü olarak konuşmaları sağladı. Alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan U.U.'ya alkol metreyi üflemeyi kabul etmediği ve ehliyetsiz araç kullandığı için 4 bin 887 TL ceza kesildi. Gözaltına alınan U.U.'nun ifadesinin ardından 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürme' suçundan adliyeye sevk edilecek.

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Kaza yapan sürücü, otomobilde uyuya kaldıKaza yapan sürücü, otomobilde uyuya kaldıKaza yapan sürücü, otomobilde uyuya kaldıKaza yapan sürücü, otomobilde uyuya kaldı

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