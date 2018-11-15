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Kaza yapan sürücü otomobilini terk etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 02:42 | Son Güncelleme

Kaza yapan sürücü otomobilini terk etti

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaza yapan otomobilin sürücüsü aracını bırakıp kaçtı.

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolunda Ankara istikametine giden ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 41 YV 598 plakalı otomobil, Tatlıkuyu mevkisinde kontrolden çıkarak Mustafa A'nın kullandığı aynı yönde giden 34 KP 8607 plakalı otomobile çarptı ve ters döndü.

Sürücülerden Mustafa A, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, 41 YV 598 plakalı aracın sürücüsünün kaçtığını belirledi.

Trafiğin bir süre kontrollü sağlandığı bölgede ulaşım, kazalı otomobillerin olay yerinden çekici vasıtasıyla kaldırılmasıyla normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Gebze otomobil trafik kazası

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