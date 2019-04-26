HABER

Kaza yapan sürücü, "panik olmasın" diye eşinin telefonunu açmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 19:54 | Son Güncelleme

Antalya'da taksinin çarpması sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulans beklerken çalan telefonunu, "Karım arıyor, şimdi ona ne diyeceğim, ne derim, paniğe kapılmasın" diyerek kapattı

Antalya'da taksinin çarpması sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulans beklerken kendisini cep telefonuyla arayan eşine paniğe kapılacağı gerekçesiyle cevap vermedi.

A.Y. yönetimindeki 07 T 2170 plakalı taksi, Muratpaşa İlçesi Güllük Caddesi'nde C.S idaresindeki 07 BIF 60 plakalı motosiklete çarptı. Savrulan motosiklet de yaklaşık 10 metre ilerideki park halindeki bir otomobile çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü C.S yaralandı.

İlk müdahaleyi çevredeki vatandaşların yaptığı motosiklet sürücüsü C.S. kıpırdamadan ambulans beklerken cep telefonu çaldı.

Ağır hareketlerle cebinden cep telefonunu çıkaran sürücü, "Karım arıyor, şimdi ona ne diyeceğim, ne derim, paniğe kapılmasın." diyerek telefona cevap vermedi.

Bu arada olay yerine gelen 112 Acil ekibi, yaralıya müdahale etti.

Yaralı sürücü, daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Taksi şoförü A.Y. de ifade işlemleri için gözaltına alındı.

PARTNER'Eşimin eteğini de öperim, ayağını da öperim... Bundan kime ne!''Eşimin eteğini de öperim, ayağını da öperim... Bundan kime ne!'
Mersin'de nükleer karşıtı eylemMersin'de nükleer karşıtı eylem
Edirneli kadınlar Küçükçekmece'deki cinsel istismarı protesto ettiEdirneli kadınlar Küçükçekmece'deki cinsel istismarı protesto etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

Türk devi satıldı! İşte yeni sahibi...

Türk devi satıldı! İşte yeni sahibi...

Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun tutuklandı

Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun tutuklandı

YSK'dan yeni ara karar

YSK'dan yeni ara karar

Ateş püskürdü: O kansıza yapacaklarımı...

Ateş püskürdü: O kansıza yapacaklarımı...

Bursa'daki bir fabrikada patlama! Ölü ve yaralı işçiler var

Bursa'daki bir fabrikada patlama! Ölü ve yaralı işçiler var

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

İBB veri kopyalamayı durdurdu

İBB veri kopyalamayı durdurdu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tuzla'da bir tersanede iskele çöktü

Tuzla'da bir tersanede iskele çöktü

Sokak ve apartmanda çatlaklar oluştu! Cadde trafiğe kapatıldı

Sokak ve apartmanda çatlaklar oluştu! Cadde trafiğe kapatıldı

Polatlı Topçu ve Füze Okulundaki kazada 1 asker şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

Son dakika! Elazığ Valiliği duyurdu: 278 konut ve 232 iş yeri tahliye ediliyor

Valilik duyurdu: 278 konut ve 232 iş yeri tahliye ediliyor

Türkiye'nin kadın pilotları Instagram'ı sallıyor

İşte Türkiye'nin kadın pilotları

Son dakika! Bursa'daki bir fabrikada patlama! Ölü ve yaralı işçiler var

Bursa'daki bir fabrikada patlama! Ölü ve yaralı işçiler var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.