HABER
  4. Kaza yapan sürücü ve yolcular aracı bırakıp kaçtı

Kaza yapan sürücü ve yolcular aracı bırakıp kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 09:04 | Son Güncelleme

Sivas’ta direğe çarpan otomobildeki sürücü ve 4 yolcu, aracı olay yerinde bırakıp yaralı halde kaçtı.Edinilen bilgilere göre, kaza Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Halil Rıfat Paşa Köprülü Kavşağı’nda meydana geldi.

Sivas’ta direğe çarpan otomobildeki sürücü ve 4 yolcu, aracı olay yerinde bırakıp yaralı halde kaçtı.
Edinilen bilgilere göre, kaza Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Halil Rıfat Paşa Köprülü Kavşağı’nda meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 58 DK 539 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu direğe çarptı. Kaza sonrası sürücü ve 4 yolcu, aracı olay yerinde bırakıp yaralı halde kaçtı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaptığı incelemenin ardından otomobili çekici vasıtasıyla otoparka kaldırdı. Yaralı halde kaçan sürücü ve yolcular polis tarafından aranırken, sürücünün alkollü dolduğu tahmin ediliyor.

Fırtına tabelayı uçurdu! Saniyelerle kurtuldular Fırtına tabelayı uçurdu! Saniyelerle kurtuldular
Baba yadigarı dövme bıçaklar, müşterisinin vasiyetiyle eline geçtiBaba yadigarı dövme bıçaklar, müşterisinin vasiyetiyle eline geçti
Sakarya'da 8 ayda 32 böbrek nakli yapıldıSakarya'da 8 ayda 32 böbrek nakli yapıldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eski futbolcu intihar etti

Eski futbolcu intihar etti

İranlılar Van'da coştu! Eğlence mekanları doldu taştı!

İranlılar Van'da coştu! Eğlence mekanları doldu taştı!

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

Erdoğan Bakan Soylu'nun telefonundan seslendi!

Erdoğan Bakan Soylu'nun telefonundan seslendi!

Alkolmetreyi polise üfletti! Ekipleri çileden çıkardı!

Alkolmetreyi polise üfletti! Ekipleri çileden çıkardı!

Yer: İstiklal Caddesi! Tekme ve yumruklar havada uçuştu!

Yer: İstiklal Caddesi! Tekme ve yumruklar havada uçuştu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alkollü araç kullanırken yakalanan sürücüden ilginç açıklama

Alkollü araç kullanırken yakalanan sürücüden ilginç açıklama

Meteoroloji'den yağmur ve fırtına uyarısı! (1 Ocak İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat

Ankara'da apartman dairesinde yangın! 4 kişi hayatını kaybetti

Yılbaşı gecesi Ankara'da yangın dehşeti!

İstanbul'da metroda tartışma kanlı bitti! Hastaneye kaldırıldılar

İstanbul'da metroda dehşet! Polis her yerde onları arıyor

İzmir’de yılbaşı kutlamasında kan aktı! Çıkan tartışmada 1 kişi öldü

Yılbaşı kutlamasında kan aktı

Taksim Meydanı araç trafiğine açıldı

Taksim'de hayat normale döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.