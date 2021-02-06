HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kaza yapan sürücü yerde yakınlarıyla görüntülü konuştu

Kaza yapan sürücü yerde yakınlarıyla görüntülü konuştu

06.02.2021 10:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenler’de sabah saatlerinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Esenler’de sabah saatlerinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartılarak yere yatırılan kişi ambulans beklerken yakınlarıyla kaza yerinde bulunan bir kişinin yardımıyla yakınlarıyla görüntülü konuştu.
Kaza sabah saatlerinde Esenler Batışehir Caddesi’nde meydana geldi. Şefik Ayabakan 34 DVF 40 plakalı aracıyla seyir halindeyken aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan duvara çarptı daha sonra savrulan araç orta refüje çıkarak durabildi. Bu sırada yoldan geçmekte olan sürücüler hemen talihsiz adamın yarımına koştu. Durumu polis ve sağlık ekiplerine haber veren vatandaşlar Ayabakan’ı aracın içerisinden çıkartarak yere yatırdı.
Bir süre ambulans bekleyen Ayabakan yakınlarına haber verilmesini istedi. Bu sırada olay yerinde bulunan bir kişi Ayabakan’ın yakınlarını görüntülü arayarak görüşme sağladı. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı talihsiz adamı ambulans ile hastaneye kaldırdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşkence yapan eşini öldürmüştü! 'Ben burada olduğum için kızlarım dışarıda daha rahat' İşkence yapan eşini öldürmüştü! 'Ben burada olduğum için kızlarım dışarıda daha rahat'
Türkiye'nin en mutlu şehrinde mutsuz olanlar da varTürkiye'nin en mutlu şehrinde mutsuz olanlar da var
23 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 23?23 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 23?

En Çok Okunan Haberler

Şırnak'ta korkunç olay! Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Şırnak'ta korkunç olay! Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Şoke eden olay! Genç kız karnındaki bıçakla ambulans bekledi

Şoke eden olay! Genç kız karnındaki bıçakla ambulans bekledi

Çukur'da Yamaç'ın hazin sonu! "Bundan sonra adın böcek"

Çukur'da Yamaç'ın hazin sonu! "Bundan sonra adın böcek"

Enes Batur takipçisinin isteğini kırmadı: Hayatımın en garip günüydü

Enes Batur takipçisinin isteğini kırmadı: Hayatımın en garip günüydü

Kafe ve restoranlarla ilgili alınan karar yürürlüğe girdi

Kafe ve restoranlarla ilgili alınan karar yürürlüğe girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Yeni koronavirüs genelgesi: Sevgililer Günü'nü de kapsayacak

Yeni koronavirüs genelgesi: Sevgililer Günü'nü de kapsayacak

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan YÖK'ün yeni projesini duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan YÖK'ün yeni projesini duyurdu

Mutasyonlu virüs açıklaması: Daha kısıtlayıcı kararlar gelebilir

Mutasyonlu virüs açıklaması: Daha kısıtlayıcı kararlar gelebilir

Vali duyurdu: Kısıtlamadan muaf tutulacaklar

Vali duyurdu: Kısıtlamadan muaf tutulacaklar

Diğer Haberler

Fahrettin Altun'dan sert tepki: Halk iradesinin sansüre maruz kalması kabul edilemez

Altun'dan sert tepki: Kabul edilemez

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Mutasyon görülen illerde yeni tedbirler olabilir

Bilim Kurulu üyesinden 'mutasyon' virüs uyarısı: Yeni tedbirler olabilir

MSB duyurdu! Azez'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! Çiftçilere saldıran teröristler etkisiz hale getirildi

Hayatının şokunu yaşadı! Otomobilinin yarısı başka otomobile ait çıktı

Hayatının şokunu yaşadı! Gerçek tamirciye gidince ortaya çıktı

Tarihi Leman Esma Kasay Han satışa çıkarıldı

İstanbul'daki tarihi han satışa çıkarıldı

Mardin'de uyuşturucu operasyonu! Gizli bölmede yakalandı

Akılalmaz sistem! Gizli bölmede yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.