Kaza yapan sürücülerden örnek davranış

Kahramanmaraş’ta maddi hasarlı kazaya karışan iki sürücünün birbirlerine karşı davranışı herkese örnek oldu.

Kahramanmaraş’ta Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Caddesi üzerinde plakası öğrenilemeyen kırmızı otomobil, önündeki beyaz otomobile arkadan çarptı. Kaza sonrası iki sürücüde araçlarından inerek, ’önce tokalaştı ve birbirlerine geçmiş olsun’ dedi. Araçlardaki hasara baktıktan sonra, otomobilinde ciddi bir hasar bulunmayan beyaz otomobilin sürücüsü, diğer sürücüye bir problem olmadığını söyledi. Her iki sürücü de birbirlerine geçmiş olsun dileklerini ileterek yollarına devam etti.

Son günlerde trafikte ki yol verme konuları yüzünden meydana gelen tartışma görüntüleri ve kavga görüntülerinin üzerine, trafikte yaşanan bu anlar ise herkese örnek oldu. Sürücülerin bu davranışı ise çevredekiler tarafından da takdir edildi.



