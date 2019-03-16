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Kaza yapan sürücüye yardım için durdu, cipin çarpmasıyla öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2019 18:54 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, aracıyla hasarlı kaza yapan sürücüye yardım etmek için otomobilini durduran Metehan Şahin (34), yolun karşısına geçerken cipin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Cipte bulunan 5 kişi de yaralandı.

Kaza yapan sürücüye yardım için durdu, cipin çarpmasıyla öldü

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, aracıyla hasarlı kaza yapan sürücüye yardım etmek için otomobilini durduran Metehan Şahin (34), yolun karşısına geçerken cipin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Cipte bulunan 5 kişi de yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Kayseri- Malatya karayolunun 54'üncü kilometresinde meydana geldi. Metehan Şahin, yan yatan otomobilin sürücüsüne yardım etmek için aracını yol kenarına park etti. Kaza yapan otomobilin yanına gitmek için yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen Şahin'e, Alaattin Subaşı (47) yönetimindeki 16 LRH 80 plakalı cip çaptı. Cip, çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, Metehan Şahin ile cip sürücüsü Alaattin Subaşı, beraberindeki Mehmet Şahin Özkan, Mehmet Özkan, Şirazdan Özkan ve Engin Belik yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Pınarbaşı Devlet Hastanesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin acil servisine kaldırıldı. Ancak, Metehan Şahin, hastanede doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaza yapan sürücüye yardım için durdu, cipin çarpmasıyla öldüKaza yapan sürücüye yardım için durdu, cipin çarpmasıyla öldü

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