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Kaza yapan sürücüyü itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 16:40 | Son Güncelleme

Büyükçekmece'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarptı.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Ersan SAN / İSTANBUL , (DHA) Büyükçekmece'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarptı. Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri çıkarırken, D-100 karayolunda trafik yoğunluğu oluştu. Kaza saat 13.00 sıralarında D-100 Karayolu Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Raif Türel (60) kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Araç içinde sıkışan sürücüyü gören vatandaşlar olayı sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücü Türel'i sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. 112 ekipleri yaralı sürücüye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle Beylikdüzü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araç çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı da normal seyrine döndü.

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