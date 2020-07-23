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Kaza yapan sürücüyü sıkıştığı yerden vatandaşlar kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2020 08:43 | Son Güncelleme

Bursa'da kontrolden çıkıp yön levhası direğine çarpan otomobilin sürücüsü Bayram D. (48), sıkıştığı yerden vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Kaza yapan sürücüyü sıkıştığı yerden vatandaşlar kurtardı

Kaza, saat 01.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Veysel Karani Mahallesi'nden Demirtaş yönüne giden Bayram D. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Demirtaş Köprülü Kavşağı’nda bulunan yön levhasına çarptı. Kazada, demir yığınına dönen otomobilde sıkışan sürücü Bayram D. yaralandı. Bayram D.'nin yardımına çevredekiler koştu. Bayram D., yaklaşık 15 dakikalık çalışmayla sıkıştığı yerden kurtarıldı. Vatandaşlar, otomobilin kopan arka koltuğunu sedye gibi kullanarak bilinci kapalı halde bulunan Bayram D.’yi güvenli bir alana taşıdı. Bayram D., çağırılan ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Bayram D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

(DHA)

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