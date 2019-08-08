Kaza yapan tankerde çıkan yangın ormana sıçradı

Berktuğ ÖNCÜ-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA- İnegöl yolunda lastiği patlayan süt dolu tanker, bariyere çarpıp, alev aldı. Alevler, yol kenarındaki ormanlık alana sıçrarken, itfaiye ekipleri tankerdeki yangını kısa sürede söndürdü. Ormanlık alandaki alevlere müdahale ise sürüyor.

Olay, saat 18.00 sıralarında Bursa-İnegöl yolu Karahıdır Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya giden 16 SF 663 plakalı süt dolu tanker, sağ ön lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bir süre sürüklenen tanker, aniden alev aldı. Alevler, yolu kenarında bulunan ormanlık alana sıçradı. Sürücü kendi çabasıyla tankerden çıkarak yara almaktan son anda kurtulurken, olayı görenlerin ihbarıyal bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tankerdeki alevleri kısa sürede söndürdü. Ormanlık alandaki yangına müdahale ise devam ediyor.

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