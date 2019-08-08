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Kaza yapan tankerde çıkan yangın ormana sıçradı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 21:17 | Son Güncelleme

YANGIN, KONTROL ALTINA ALINDI Bursa'nın Gürsu ilçesi İnegöl karayolunda süt tankerinin bariyerlere çarpması nedeniyle çıkan ve yol kenarında bulunan ormanlık alana sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

Kaza yapan tankerde çıkan yangın ormana sıçradı (2)

YANGIN, KONTROL ALTINA ALINDI
Bursa'nın Gürsu ilçesi İnegöl karayolunda süt tankerinin bariyerlere çarpması nedeniyle çıkan ve yol kenarında bulunan ormanlık alana sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Yangında, tanker kullanılamaz hale gelirken, yaklaşık 2 dönüm ağaçlık alan zarar gördü. Küle dönen tanker, çekiciyle yoldan çekilmesiyle yolun tamamı trafiğe açıldı. Öte yandan sürücü Yılmaz Aka (62), ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)

FOTOĞRAFLI

Kaza yapan tankerde çıkan yangın ormana sıçradı (2)Kaza yapan tankerde çıkan yangın ormana sıçradı (2)Kaza yapan tankerde çıkan yangın ormana sıçradı (2)Kaza yapan tankerde çıkan yangın ormana sıçradı (2)

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