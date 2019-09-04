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Kaza yapan tır karşı şeride geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 12:40 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobil ile çarpışan tırın karşı şeride geçtiği kazada bir kişi yaralanırken, bölgede trafik akışı bir süre aksadı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.B. yönetimindeki 41 ABV 748 plakalı tır, D-100 kara yolu İstanbul istikameti Seka Tüneli girişinde S.Y. idaresindeki 41 AJ 119 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Savrulan tır, bariyerleri aşıp karşı yöne geçerek durabildi. Bu sırada bariyerlerden kopan parçalar, A.D'nin kullandığı 41 HT 322 plakalı otomobile zarar verdi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü S.Y, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunun İstanbul ve Ankara yönünde trafik akışı bir süre yan yollardan sağlandı.

Araçların çekici yardımıyla kaldırılması ve yolda temizlik çalışması yapılmasının ardından, trafik akışı iki istikamette normale döndü.

Kaza nedeniyle kara yolunda araç kuyruğu oluştu.

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Anahtar Kelimeler:
D-100 kara yolu izmit Kocaeli trafik kazası

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