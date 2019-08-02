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Kaza yapan tır orman yangınına neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 02:52 | Son Güncelleme

Bolu'da kaza yaparak yanmaya başlayan tır, ormanlık alanda yangınına yol açtı - İtfaiye ekiplerince 10 metrekarelik ormanlık alanda etkili olan söndürüldü

Bolu'da kaza yaparak yanmaya başlayan tır, orman yangınına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Mengen-Bolu kara yolundan Bolu istikametine seyreden Yetkin Yılmaz idaresindeki 78 BP 526 plakalı tır, Taşçılar Köyü mevkinde yol kenarındaki çam ağaçlarına çarparak yanmaya başladı.

Tırda başlayan yangın kısa sürece çarptığı çam ağaçlarına da sıçradı.

Kaza yapan tırın sürücüsü ile yanında bulunan 2 kişi yanan tırdan inerek itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler kısa sürede yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle tır kullanılamaz hale gelirken, 10 metrekarelik ormanlık alanda hasar gördü.

Kazada yaralanan tır sürücüsü Yetkin Yılmaz ile yanından bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Bolu trafik kazası yangın

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