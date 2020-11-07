HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kaza yapan TIR yandı, sürücüsü yaralandı

Kaza yapan TIR yandı, sürücüsü yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2020 15:42 | Son Güncelleme

Gümüşhane’de istinat duvarına çarptıktan sonra yanan tırın sürücüsü yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane-Trabzon karayolu Köstere köyü mevkiinde İsmail Çavuşoğlu (58) yönetimindeki 61 K 0616 plakalı tır, Torul istikametine doğru seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Gümüşhane’de istinat duvarına çarptıktan sonra yanan tırın sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane-Trabzon karayolu Köstere köyü mevkiinde İsmail Çavuşoğlu (58) yönetimindeki 61 K 0616 plakalı tır, Torul istikametine doğru seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Karayolunun yağıştan dolayı ıslak ve kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek istinat duvarına çarpan sürücü kaza yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası alev alan tır ise yanarak kullanılmaz haline geldi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası karayolu trafiğe tekrar ulaşıma açıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDamla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendiDamla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendi
Korkunç olay! 15 yaşındaki kız çocuğu 14. kattan düştüKorkunç olay! 15 yaşındaki kız çocuğu 14. kattan düştü
Her arkadaşını yiyen depresif ve yalnız balık 16. yaş gününü böyle kutladı Her arkadaşını yiyen depresif ve yalnız balık 16. yaş gününü böyle kutladı
1/
En Çok Okunan Haberler
TCMB Başkanı Uysal görevden alındı
TCMB Başkanı Uysal görevden alındı
Polis ile Suriyelinin diyaloğu herkesi şaşırttı
Polis ile Suriyelinin diyaloğu herkesi şaşırttı
Bulgarlar, Edirne'de eczanelere akın etti: 5'er 10'ar kutu alıyorlar
Bulgarlar, Edirne'de eczanelere akın etti: 5'er 10'ar kutu alıyorlar
Bülent Ersoy süper lüks villaları satın aldı! Fiyatları dudak uçuklattı
Bülent Ersoy süper lüks villaları satın aldı! Fiyatları dudak uçuklattı
Saat 03.00'te böyle basıldılar
Saat 03.00'te böyle basıldılar
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan 'aspirin' kullanımıyla ilgili dikkat çeken uyarı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan 'aspirin' kullanımıyla ilgili dikkat çeken uyarı
İlginizi Çekebilir
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
Evinin borcunu ödeyemeyen muhtar intihar etti! Son isteği yürekleri burktu
Evinin borcunu ödeyemeyen muhtar intihar etti! Son isteği yürekleri burktu
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Konya'daki süt fabrikasında skandal görüntüler!
Konya'daki süt fabrikasında skandal görüntüler!
Bir anda gürültüyle çöktü! Duyan sokağa fırladı
Bir anda gürültüyle çöktü! Duyan sokağa fırladı
El öpmek için gittiği evde yaptıkları akıllara durgunluk verdi
El öpmek için gittiği evde yaptıkları akıllara durgunluk verdi
Diğer Haberler
Adana'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız çocuğu 14. kattan düştü
Korkunç olay! 15 yaşındaki kız çocuğu 14. kattan düştü
Ekrem İmamoğlu'ndan Tunç Soyer'e geçmiş olsun ziyareti
Ekrem İmamoğlu'ndan Tunç Soyer'e geçmiş olsun ziyareti
Giresun'da sel riski altındaki şantiyede çalışmalar durduruldu
Giresun'da büyük tehlike! Çalışmalar durduruldu
Kamyonetin açık unutulan kasa kapağı, sokakta yürüyen kişiye çarptı
Sokak ortasında dehşeti yaşadı
İstanbul'da korkunç olay! Yaşlı adam TIR'ın altında kaldı
İstanbul'da korkunç olay! Yaşlı adam TIR'ın altında kaldı
Trabzon'da yıldırım düştü, telefon hatları zarar gördü
Trabzon'da yıldırım hayatı felç etti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.