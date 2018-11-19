Kaza yapan TIR'daki pamuklar yandı

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, önünde ilerleyen TIR'a çarpınca yangın çıkan TIR'ın dorsesinde pamuk balyaları küle döndü. Kaza, sabah saatlerinde Nizip-Gaziantep karayolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönüne ilerleyen Hakan Sağlam yönetimindeki 33 ADH 178 plakalı pamuk yüklü TIR, Kocatepe Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak önünde ilerleyen Selman Toksit'in kullandığı 73 DU 197 plakalı TIR ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Sağlam'ın kullandığı TIR'da yangın çıktı. Kısa sürede pamuk balyalarına sıçrayan yangını görenler, telefonla itfaiyeden yardım istedi. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, dorsede bulunan pamuk balyaları kullanılamaz hale geldi. Kazada yaralanan TIR sürücüsü Hakan Sağlam ise sıkıştığı yerden ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı ve ilk müdahalesinin ardından Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, yangının kontrol altına alınması sonrasında yeniden ulaşıma açıldı.

