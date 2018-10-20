Kaza yapan tırın sürücüsü yaralandı

Karabük'ün Eflani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eflani'den Karabük yönüne giden Saffet Kartal (47) yönetimindeki 06 HE 4948 plakalı mermer yüklü tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle Cemaller bölgesinde kontrolden çıktı.

Bir süre yol kenarındaki ağaçlara çarparak ilerleyen tır, ters yöne dönerek dorsesine takıldı.

Kazada yaralanan sürücü Kartal, diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapalı kalan Eflani-Karabük karayolu, yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından açılabildi.

