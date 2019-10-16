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KAZA YAPAN TIR'LARDAN BİRİ ALEV ALEV YANDI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 09:10 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA Kuzey Marmara Otoyolu'unda lastiği patladığı için emniyet şeridinde bekleyen TIR'a, lastiği patlayınca sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR çarptı.

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA
Kuzey Marmara Otoyolu'unda lastiği patladığı için emniyet şeridinde bekleyen TIR'a, lastiği patlayınca sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR çarptı. Çarpan TIR alev aldı. Kaza nedeniyle yola araçlardan parçalar savruldu. Alev alan TIR itfaiye tarafından söndürüldü.
Kaza saat 08.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde Edirne yönünde meydana geldi. İddiaya göre Selami Yıldırım idaresindeki TIR lastiği patlaması üzerine kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan TIR, yine lastiği patladığı için yol kenarında bekleyen TIR'a çarparak savruldu. Savrulan bariyerlere de çarptıktan sonra durabildi. TIR bir anda alev aldı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yıldırım'ın kullandığı TIR kullanılamaz hale geldi.

"KENDİMİ SON ANDA DIŞARI ATTIM"
Selami Yıldırım "Ön tekerleğim patladı. Ondan sonra TIR'a çarptım. Tutuşmaya başladı. Kendimi dışarıya zor attım." dedi. Diğer TIR sürücüsü Hasan Akça ise "Tekerleğim patladığı için yol kenarına çektim. Geldi arkadan çarptı. Çarptıktan 10-15 metre sonra yanmaya başladı. Yaralı yok." şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:
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-Kaza yapan TIR'lar
-Yanan araç
-Yoldaki parçalar
-Söndürme çalışmaları
-TIR şoförleri ile röp
-İtfaiyenin soğutma çalışmaları
-Yola dökülen parçaların temizlenmesi

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