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Kaza yapanlara yardım ederken, otomobil çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2018 11:30 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, yolda kaza yapan otomobilin yanındakilere başka otomobil çarptı, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza yapanlara yardım ederken, otomobil çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Germencik ilçesinde, yolda kaza yapan otomobilin yanındakilere başka otomobil çarptı, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaşamını yitirenlerin, kaza yapan otomobili çekmeye gelen çekicinin görevlileri Yaşar Tuncer ve Dilaver Onur (17), yaralıların da yardıma gelen Mehmet Salih Kaya ve Tayfun Durukan olduğu öğrenildi.
Aydın-İzmir Karayolu Ömerbeyli Mahallesi yakınlarında, saat 01.30 sıralarında, yağmurun kayganlaştırdığı yolda 09 KC 218 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon kontrolünü yitirdi. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarına savruldu. Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü aracı çektirmek için olay yerine çekici çağırdı. Kaza yerine gelen çekiciden inen Yaşar Tuncer ve yanındaki oto elektrikçisi Dilaver Onur ile olayı görüp yardım için araçlarını durdurarak inen Mehmet Salih Kaya ve Tayfun Durukan'a, A.K.'nin kullandığı 09 PN 225 plakalı başka bir otomobil çarptı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve çok sayıda ambulans sevk edildi.
Sağlık ekipleri, çekicinin görevlileri Yaşar Tuncer ve Dilaver Onur'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan Mehmet Salih Kaya ve Tayfun Durukan ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Jandarma, otomobil sürücüsü A.K.'yi gözaltına aldı, soruşturma başlattı.

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Kaza yapanlara yardım ederken, otomobil çarptı: 2 ölü, 2 yaralıKaza yapanlara yardım ederken, otomobil çarptı: 2 ölü, 2 yaralıKaza yapanlara yardım ederken, otomobil çarptı: 2 ölü, 2 yaralıKaza yapanlara yardım ederken, otomobil çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

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