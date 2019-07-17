Kaza yapınca hırsızlık ortaya çıktı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza yapan otomobillerden birinin sürücüsünün olay yerinden kaçtığını belirleyen ekipler, araçta yaptığı aramada çalıntı 'Dogo Argentino' cinsi bir yavru köpek, iletişim firmasına ait 105 metre bakır kablo ve birçok eşya ele geçirdi. Sürücü Feridun Cabar (37) ile yanındaki arkadaşı Kadir Demircan (22) jandarma tarafından kısa sürede yakalandı. 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza, dün sabah, Yeşilyurt- Akçaova yolunda meydana geldi. Ali Kaman (22) yönetimindeki 48 YB 331 plakalı otomobil, karşı yönden gelen F.C. yönetimindeki 48 AAK 096 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Kaman'ın otomobilindeki Yüksel Demircan ile diğer araçtaki Selim Taşkıran yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

KAZANIN ARDINDAN HIRSIZLIK ORTAYA ÇIKTI

Jandarma, kazaya karışan otomobillerden 48 AAK 096 plakalı aracın olay yerindeyken sürücüsü Feridun Cabar ve yanındaki Kadir Demircan'ın kaçtığını belirledi. Terk edilen otomobilde yapılan aramada çalıntı olduğu belirlenen, 'Dogo Argentino" cinsi yavru köpek, iletişim firmasına ait 105 metre uzunluğunda bakır kablo, demir kesme makası, sırt çantası içinde, üzerinde elektrik dağıtım şirketine ait logo bulunan 2 tişört, 2 pantolon ile 1 çift eldiven ele geçirildi. Çalışmalarını kablo hırsızlığı üzerine yoğunlaştıran Muğla Jandarma Komutanlığı ve Menteşe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Feridun Cabar ile Kadir Demircan'ı kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. Çalıntı yavru köpek ise Muğla Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi'ne teslim edildi.

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