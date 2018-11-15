HABER

Kaza yapınca korkup kaçtı! Aracı yolun ortasında bu halde kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 05:15 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaza yapan otomobilin sürücüsü aracını bırakıp kaçtı.

Kaza yapınca korkup kaçtı! Aracı yolun ortasında bu halde kaldı

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolunda Ankara istikametine giden ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 41 YV 598 plakalı otomobil, Tatlıkuyu mevkisinde kontrolden çıkarak Mustafa A'nın kullandığı aynı yönde giden 34 KP 8607 plakalı otomobile çarptı ve ters döndü.

Sürücülerden Mustafa A, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, 41 YV 598 plakalı aracın sürücüsünün kaçtığını belirledi.

Trafiğin bir süre kontrollü sağlandığı bölgede ulaşım, kazalı otomobillerin olay yerinden çekici vasıtasıyla kaldırılmasıyla normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. (AA)

PARTNERŞok! Kimse farkında değildi ama...Şok! Kimse farkında değildi ama...
Yeni dönem başlıyor! Artık yasalaştıYeni dönem başlıyor! Artık yasalaştı
İçeri girince bu manzarayla karşılaştılar! İçeri girince bu manzarayla karşılaştılar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Gebze trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

İşte Salako'nun 'Emine'si Meral Zeren'in son hali

İşte Salako'nun 'Emine'si Meral Zeren'in son hali

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

Sınırda kriz! Sayı hızla artıyor

Sınırda kriz! Sayı hızla artıyor

KHK'lılar SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek

KHK'lılar SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek

Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin'den bomba sözler: 'Yeşil' yaşıyor!

Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin'den bomba sözler: 'Yeşil' yaşıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlıkta yeni dönem başlıyor! 'Sağlıkta Şiddet Yasası' Meclis Genel Kurulunda kabul edildi

Sağlıkta yeni dönem başlıyor! 'Sağlıkta Şiddet Yasası' Meclis Genel Kurulunda kabul edildi

Pet shop mağazasında korkutan yangın! Çok sayıda kuş telef oldu

Pet shop mağazasında korkutan yangın! Çok sayıda kuş telef oldu

Polis alarma geçti! Elindeki silahla etrafa korku saldı

Polis alarma geçti! Elindeki silahla etrafa korku saldı

Ekipler seferber oldu! 300 koyunla kaybolan çoban, çadırda bulundu

Ekipler seferber oldu! 300 koyunla kaybolan çoban, çadırda bulundu

Köprünün kenarında sır olay! Görür görmez polisi aradılar!

Köprünün kenarında sır olay! Görür görmez polisi aradılar!

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.