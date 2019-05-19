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Kaza yapıp, otomobilden inerek kaçmaya çalışan uyuşturucu tacirleri yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2019 02:16 | Son Güncelleme

BURSA'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen ve polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobilin sürücüsü kaldırıma çıktı. Otomobilden inerek kaçmaya çalışan 5 şüpheliden 4'ü yakalanırken, 1'i ise kaçtı.

Kaza yapıp, otomobilden inerek kaçmaya çalışan uyuşturucu tacirleri yakalandı

Mehmet İNAN-Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen ve polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobilin sürücüsü kaldırıma çıktı. Otomobilden inerek kaçmaya çalışan 5 şüpheliden 4'ü yakalanırken, 1'i ise kaçtı.
Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 5 kişiyi yakalamak için yaptıkları çalışmada kapsamında, şüphelilerin merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Şüpheliler, polis ekiplerini fark etmesi üzerine 16 ABB 052 plakalı otomobille kaçarken, kovalamaca yaşandı. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler, Osmangazi ilçesi Ankara karayolu üzerinde bulunan Büyükşehir Belediye binasına geldiğinde otomobilin sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle kaldırıma çıktı. Otomobilden inerek yaya olarak kaçmaya çalışan şüphelilerden D.K. (26), E.Ö. (25), R.C. (27) ve N.B. (29) polis ve bekçiler tarafından yakalanırken, Ö.Ö. (28) ise olay yerinden kaçtı.
Gözaltına alınan şüphelilerin Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ederken, kaçan şüpheli Ö.Ö.'yü yakalamak için başlatılan çalışma sürüyor.

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Kaza yapıp, otomobilden inerek kaçmaya çalışan uyuşturucu tacirleri yakalandıKaza yapıp, otomobilden inerek kaçmaya çalışan uyuşturucu tacirleri yakalandıKaza yapıp, otomobilden inerek kaçmaya çalışan uyuşturucu tacirleri yakalandıKaza yapıp, otomobilden inerek kaçmaya çalışan uyuşturucu tacirleri yakalandı

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