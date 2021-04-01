HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kaza yapıp pastaneye daldı: 1 yaralı

Kaza yapıp pastaneye daldı: 1 yaralı

01.04.2021 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’da ışık ihlali yapan bir otomobil kavşakta bir araçla çarpışıp önce park halindeki araçlara, ardından bir kafeye girdi.

1/

Manisa’da ışık ihlali yapan bir otomobil kavşakta bir araçla çarpışıp önce park halindeki araçlara, ardından bir kafeye girdi. Kazada 5 araç ile kafede maddi hasar meydana gelirken, bir kişi de yaralandı.
Kaza, Manisa’nın Yunusemre ilçesinde saat 13.45 sıralarında Menemen Caddesi’yle 19 Mayıs Bulvarı’nın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Vedat D. idaresindeki 45 AAG 229 plakalı Opel marka araç 19 Mayıs Bulvarı’nda seyir halindeyken kendisine yanan kırmızı ışıkta geçmeye çalışırken, Menemen Caddesi’nden kavşağa giren Davut Ö. idaresindeki 35 DB 4258 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 45 AAG 229 plakalı Opel marka araç yol kenarındaki pastaneye girerken, 35 DB 4258 plakalı araç ise yol kenarında park halinde araçlara çarparak durabildi. Kazada yol kenarında park halinde bulunan 45 AEK 955, 35 AJA 641, 45 ADF 663 plakalı otomobiller ve bir motosiklette maddi hasar meydana geldi. Pastaneye giren 45 AAG 229 plakalı aracın sürücüsü Vedat D. ise kazada hafif şekilde yaralanırken, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazada 5 araçta ve pastanede maddi hasar meydana gelirken kaza anı pastanenin yanındaki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazanın görgü tanığı pastane işletmecisi Serhat Ergül, “İçeride çalışıyordum bir anda bir gürültü koptu, kıyamet gibiydi herhalde dükkan yıkılıyor dedim. Bir baktık içeri araba girmiş. Kırmızı ışıkta geçmeye çalışmış galiba biz de tam olarak bilmiyoruz. Allah’tan o sırada burada ayakta veya oturan müşteri yoktu. Olsaydı felaket olurdu. Burası harabe gibi oldu. Şoförü de hastaneye kaldırdılar” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isimden aşk bombası! Böyle haykırdı Ünlü isimden aşk bombası! Böyle haykırdı
Son Dakika: Turşu işletmesinde skandal görüntülere sebep olan kişi gözaltına alındıSon Dakika: Turşu işletmesinde skandal görüntülere sebep olan kişi gözaltına alındı
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kritik veriler açıklandı! Günlük vaka sayısı 37 bini aştı

Kritik veriler açıklandı! Günlük vaka sayısı 37 bini aştı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Karadeniz’e 'çay göçü' için 10 gün izole şartı

Karadeniz’e 'çay göçü' için 10 gün izole şartı

Bakan Koca: Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı

Bakan Koca: Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı

Kılıçdaroğlu 'yeter artık' diyerek duyurdu: Kapatacağız

Kılıçdaroğlu 'yeter artık' diyerek duyurdu: Kapatacağız

Diğer Haberler

Son Dakika: Akar, ABD Savunma Bakanı ile görüştü

ABD ile bir kritik temas daha!

Aşı randevusu nasıl alınır? Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?

Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?

Yasaklar ne zaman başlayacak? Tam kapanma olacak mı? İşte detaylar

Tam kapanma olacak mı?

Hangi aşı güvenli? Çin aşısı Sinovac mi, Alman aşısı Pfizer mı yaptırılır?

Sinovac mi Pfizer mı sorusuna Cerrahpaşa'dan yanıt geldi!

Cop, tekme ve yumrukla darbetmişler! Polislerden dezenfektan molalı dayak

Dezenfektan molalı polis dayağı!

Son Dakika: Turşu işletmesinde skandal görüntülere sebep olan kişi gözaltına alındı

Son Dakika: Turşu işletmesinde skandal görüntülere sebep olan kişi gözaltına alındı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.