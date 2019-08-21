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Kaza yapıp şoka giren kocaya eş şefkati

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2019 21:50 | Son Güncelleme

Antalya’da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2’si ağır 6 kişi yaralandı.

Antalya’da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2’si ağır 6 kişi yaralandı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan kamyonet sürücüsü olayın şokunu atlatmazken eşinin kaza yaptığını duyarak olay yerine gelen kadın ise eşini bir an olsun yalnız bırakmadı ve sık sık kolundan tuttu.
Kaza, akşam 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi ile Köroğlu Bulvarı’nın kesiştiği ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kepez istikametine doğru giden 07 BRT 63 plakalı otomobil sürücüsü, Köroğlu Bulvarı’na döneceği sırada karşıdan gelen Celal Çeltek’in kullandığı 07 AED 607 plakalı açık kasa kamyonetle çarpıştı. İki araç çarpmanın şiddetiyle bulvardaki refüje çarparak durabildi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü ve araçtaki 4 kişi yaralandı, kamyonet sürücüsüyse kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan 2’sinin ağır yaralandığı öğrenildi. Kazayı gören bir vatandaş, otomobilin yan yola girmeyip sola dönülmesi yasak olan bölgeden sola dönüş gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

Bir an olsun kolunu bırakmadı
Trafiği bir süre aksatan kazada şoka giren kamyonet sürücüsü Celal Çeltek’in kaza geçirdiğini duyan eşi, olay yerine geldi. Bir an eşinin yanından ayrılmayan kadın, onu sakinleştirmek için sık sık yüzüne su döktü, kolunu tutarak teselli etmeye çalıştı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Çeltek, kontrol amaçlı ambulansla hastaneye kaldırılırken eşi de ambulansta kendisine refakatçilik yaptı.
Kazada hurdaya dönen otomobil çekiciyle olay yerinden kaldırıldı, hasar gören kamyonet de yol kenarına alındı.
Polisin kazayla ilgili araştırması sürüyor.

Kaza yapıp şoka giren kocaya eş şefkati

Kaza yapıp şoka giren kocaya eş şefkati

Kaza yapıp şoka giren kocaya eş şefkati

Kaza yapıp şoka giren kocaya eş şefkati

Kaza yapıp şoka giren kocaya eş şefkati

Kaza yapıp şoka giren kocaya eş şefkati

Kaza yapıp şoka giren kocaya eş şefkati

Kaza yapıp şoka giren kocaya eş şefkati

Kaza yapıp şoka giren kocaya eş şefkati

Kaza yapıp şoka giren kocaya eş şefkati

Kaza yapıp şoka giren kocaya eş şefkati

Kaza yapıp şoka giren kocaya eş şefkati

Kaza yapıp şoka giren kocaya eş şefkati

Kaza yapıp şoka giren kocaya eş şefkati

Kaza yapıp şoka giren kocaya eş şefkati

Kaza yapıp şoka giren kocaya eş şefkati

Kaza yapıp şoka giren kocaya eş şefkati

Kaza yapıp şoka giren kocaya eş şefkati

Kaza yapıp şoka giren kocaya eş şefkati

Kaza yapıp şoka giren kocaya eş şefkati

Kaza yapıp şoka giren kocaya eş şefkati
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