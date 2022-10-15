HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kaza yapıp yolcu koltuğuna geçti, polislere zor anlar yaşattı: Kameraları açıp, izleyelim

Kaza yapıp yolcu koltuğuna geçti, polislere zor anlar yaşattı: Kameraları açıp, izleyelim

15.10.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da yağmur yağmasının ardından kayganlaşan yolda kontrolden çıkan minibüs nikah dairesinin duvarına çarptı. Alkolmetreyi üflemeyi reddeden sürücü Ergin Bayraktar, aracın sağ ön yolcu koltuğuna geçip, minibüsü kullanan arkadaşının kaçtığın yalanını söyleyerek, "Fatih vurdu aracı. Ben alkol aldığım için aracı arkadaşım kullanıyordu. Ben nasıl kaza yaptığını görmedim. Kameraları açıp, izleyelim; arkadaşım indi, gitti. Ben sürücü olmadığım için alkolmetreye üflemeyi reddediyorum" dedi.

Kaza yapıp yolcu koltuğuna geçti, polislere zor anlar yaşattı: Kameraları açıp, izleyelim

Kaza, saat 02.30 sıralarında, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi'nde meydana geldi. Ulubatlı Hasan Bulvarı'ndan Merinos Caddesi'ne dönüş yapan Ergin Bayraktar'ın kullandığı 20 AGC 871 plakalı servis minibüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak önce kaldırıma ardından Osmangazi Belediyesi Nikah Dairesi'nin duvarına çarptı. Kazayı görenler, sürücünün yardımına koşarken, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

'ALKOL ALDIĞIM İÇİN ARACI ARKADAŞIM KULLANIYORDU'

Sağlık ekiplerinin tedavisini reddeden Ergin Bayraktar, aracın sağ ön yolcu koltuğuna geçip, minibüsü kullanan arkadaşının kaçtığın yalanını söyleyerek, "Fatih vurdu aracı. Ben alkol aldığım için aracı arkadaşım kullanıyordu. Ben nasıl kaza yaptığını görmedim" dedi.

Screenshot_1

Mobese kameralarını inceleyen polis, Bayraktar'ın kullandığı araçta başka yolcu bulunmadığını tespit etti. Arkadaşının kaçtığı konusunda ısrar eden Bayraktar, alkol testi yapmak isteyen ekiplere de zor anlar yaşattı.

EHLİYETİNE EL KOYULMUŞ

Polis, alkolmetreye üflemeyi reddeden Ergin Bayraktar'a, "Kamera kayıtlarında, sürücünün sen olduğu ve araçta yolcu olmadığı bilgisi geldi. Alkolometreye üflersen ehliyetin 6 ay gider, üflemezsen zaten ehliyetin içerideymiş, 2 yıl daha ilave olur. Senin aracında sürücü haricinde yolcu yok, kameraları inceledik" uyarısında bulundu.

Screenshot_2

Alkollü sürücünün alkolmetreyi pos cihazı zannedip ödeme yapmayı denemesi gülümsettiAlkollü sürücünün alkolmetreyi pos cihazı zannedip ödeme yapmayı denemesi gülümsetti

Testi reddeden Bayraktar, "Yandaki yolcuya alkolmetre üfletmek sizce doğru mudur? Kamera kayıtlarına bakalım. Benim aracımın sağ ön koltuğundan inip yürüyen insan var mı, bunu test edelim. Aracın yanından yürüyen insan varsa siz benim yolcu olduğumu kabul edecek misiniz? Kameraları açıp, izleyelim; arkadaşım indi, gitti. Ben sürücü olmadığım için alkolmetreye üflemeyi reddediyorum" dedi.

Screenshot_3

Ehliyetine daha önce de alkollü olarak araç kullandığı için el koyulduğu belirlenen Ergin Bayraktar, polis merkezine götürüldü. Bu sırada aracın sürücü koltuğunun alt kısmında içki kutusu görüldü. Soruşturma sürüyor.

Screenshot_4

(DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dekolteli hırsızlar olay olmuştu! Ev sahibinden ceza tepkisiDekolteli hırsızlar olay olmuştu! Ev sahibinden ceza tepkisi
İngiltere'de yeni kriz: ABD ziyaretini yarıda kesip geldi, "Kenara çekil" yanıtını aldı! Sterlinde sert düşüşİngiltere'de yeni kriz: ABD ziyaretini yarıda kesip geldi, "Kenara çekil" yanıtını aldı! Sterlinde sert düşüş
Canlı yayında uyuşturucu içip, nasıl hazırladığını gösterdiCanlı yayında uyuşturucu içip, nasıl hazırladığını gösterdi
Anahtar Kelimeler:
Bursa alkolmetre
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bartın'daki patlamadan kurtulan madenci patlama anını anlattı! Ekrandaki kadının gözyaşları yürek burktu

Bartın'daki patlamadan kurtulan madenci patlama anını anlattı! Ekrandaki kadının gözyaşları yürek burktu

Galatasaray transfer rekoru kırmaya hazırlanıyor! Dünya devine adım adım gidiyor...

Galatasaray transfer rekoru kırmaya hazırlanıyor! Dünya devine adım adım gidiyor...

Demet Özdemir'in sevişme sahnesi olay oldu! Yeni evlenmişti...

Demet Özdemir'in sevişme sahnesi olay oldu! Yeni evlenmişti...

Madendeki patlamadan acı haberler geldi: Can kaybı yükseldi

Madendeki patlamadan acı haberler geldi: Can kaybı yükseldi

Bartın'daki patlamayla ilgili çok açı detay! Bakan Dönmez açıkladı

Bartın'daki patlamayla ilgili çok açı detay! Bakan Dönmez açıkladı

Kahreden patlamayla ilgili flaş iddia! 2019'daki rapor ortaya çıktı

Kahreden patlamayla ilgili flaş iddia! 2019'daki rapor ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

Eklem sorunlarını azaltır, ağrıları dindirir, anında rahatlatır...

Eklem sorunlarını azaltır, ağrıları dindirir, anında rahatlatır...

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Bu durumda kesinlikle çöpe atılmalı!

Bu durumda kesinlikle çöpe atılmalı!

Dünyaca ünlü tabloya domates çorbalı saldırı! Bir anda oldu

Dünyaca ünlü tabloya domates çorbalı saldırı! Bir anda oldu

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.