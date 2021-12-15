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  4. Kaza yaptı, 5 metre sürüklendi, yerde yatarken böyle telefonla konuştu

Kaza yaptı, 5 metre sürüklendi, yerde yatarken böyle telefonla konuştu

15.12.2021 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İnegöl ilçesinde motosiklet sürücüsü Abbas Acar (21) bir otomobile çarptı. Kazada yaralanan Acar, ambulans beklerken yerde yatarak telefonu ile ağabeyini aradı. Acar ağabeyine, "Alo abi, kaza yaptım. Durumum iyi. Gelip motosikleti alırsınız" dedi.

Kaza yaptı, 5 metre sürüklendi, yerde yatarken böyle telefonla konuştu

Mimar Sinan Bulvarı'nda Abbas Acar yönetimindeki motosiklet, hastane kavşağından çıkan Onur Özkan (25) yönetimindeki otomobile çarptı.

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5 METRE SÜRÜKLENDİ

Kazada, yaklaşık 5 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü Acar yaralandı. Bölgedeki polis ekipleri, Abbas Acar için ambulans talep etti.

YERDE YATARKEN AĞABEYİNİ ARADI

Abbas Acar, ambulansı beklerken cep telefonuyla ağabeyini arayıp, "Abi kaza yaptım, durumum iyi. Gelip motosikleti alırsınız" dedi.

Abbas Acar, gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Acar’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa İnegöl
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