Kaza yaptı, 5 metre sürüklendi, yerde yatarken böyle telefonla konuştu

Mimar Sinan Bulvarı'nda Abbas Acar yönetimindeki motosiklet, hastane kavşağından çıkan Onur Özkan (25) yönetimindeki otomobile çarptı.
Kazada, yaklaşık 5 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü Acar yaralandı. Bölgedeki polis ekipleri, Abbas Acar için ambulans talep etti.
Abbas Acar, ambulansı beklerken cep telefonuyla ağabeyini arayıp, "Abi kaza yaptım, durumum iyi. Gelip motosikleti alırsınız" dedi.
Abbas Acar, gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Acar’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)
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