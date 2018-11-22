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Kaza yaptı, 'Alkollüyüm, inkar etmiyorum' dedi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.11.2018 10:24 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, otomobilin direksiyon kontrolünü yitirip, önce refüje ardından yol kenarındaki güvenlik tellerine çarpan alkollü İ.Ö., alkolmetreye üflemekte zorlandı.

Kaza yaptı, 'Alkollüyüm, inkar etmiyorum' dedi

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, otomobilin direksiyon kontrolünü yitirip, önce refüje ardından yol kenarındaki güvenlik tellerine çarpan alkollü İ.Ö., alkolmetreye üflemekte zorlandı. İ.Ö., polislere, "Alkollüyüm, inkar etmiyorum" dedi.
Kaza, saat 01.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Şarampol 1 Alt Geçidi girişinde meydana geldi. Mevlana Caddesi yönüne giden İ.Ö. yönetimindeki 55 AAR 756 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, önce refüje ardından yol kenarındaki güvenlik tellerine çarptı. Otomobilin karşı şeride geçtiği kazadan sürücü İ.Ö., yara almadan kurtuldu. İ.Ö., otomobilden güçlükle inerken, kaza sırasında bu şeritten araç gelmemesi, olası faciayı önledi. Çarpmanın etkisiyle sağ ön tekerleği yerinden çıkan otomobilin motor yağı yola aktı. Yoldaki yağ nedeniyle diğer sürücüler de zor anlar yaşadı. Kaza ihbarıyla gelen polis ekipleri, olay yerinde dubalarla önlem aldı.
'TEK TESELLİM, KİMSEYE BİR ŞEY OLMADI'
Alkollü olduğu gözlenen İ.Ö., cezai işlem uygulamak amacıyla üflemesi için alkolmetreyi uzatan polislere zorluk çıkardı. Alkolmetreye üflemekte zorlanan İ.Ö., "Alkollüyüm, inkar etmiyorum. Kimsenin canına bir şey olmadı; tek tesellim bu" dedi. Yapılan testte 1.87 promil alkollü çıkan sürücü İ.Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Otomobil ise olay yerine getirilen kurtarıcıyla çekildi. Araçtan yola dökülen motor yağı da temizlendi.

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Kaza yaptı, 'Alkollüyüm, inkar etmiyorum' dediKaza yaptı, 'Alkollüyüm, inkar etmiyorum' dedi

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