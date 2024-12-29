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  4. İstanbul yönü kitlendi... TEM Otoyolu'nda feci kaza! Metrelerce sürüklendi duvara çarparak durdu

İstanbul yönü kitlendi... TEM Otoyolu'nda feci kaza! Metrelerce sürüklendi duvara çarparak durdu

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
29.12.2024 16:03
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İstanbul'a giriş kitlendi! TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde bariyere çarpıp yaklaşık 50 metre sürüklenen cip, istinat duvarına çarparak durabildi. 1 kişinin yaralandığı kazada sürücü, köpeğini bir an olsun kucağından bırakmadı.

İstanbul yönü kitlendi... TEM Otoyolu'nda feci kaza! Metrelerce sürüklendi duvara çarparak durdu

Kaza, TEM Otoyolu İstanbul istikameti Mersincik Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

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H.A. idaresindeki 59 UZ 043 plakalı Kia marka cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyere çarptı.

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KUCAĞINDAN BİR AN BIRAKMADI

Bariyeri sökerek yaklaşık 50 metre ilerleyen cip, istinat duvarına çarparak durabildi.

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Kazada, sürücünün eşi F.A. yaralandı, H.A. ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Sürücünün, köpeğini bir an olsun kucağından bırakmadığı görüldü.

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HASTANEYE KALDIRILDI

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Araç ise kullanılamaz hale geldi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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(İHA)

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