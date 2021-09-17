Kaza yaptı, araçtaki kız arkadaşını yaralı halde bırakıp kaçtı

Kaza; 02.00 sıralarında İznik Adapazarı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Adapazarı'ndan İznik istikametine giden cip, virajı alamayarak duvara çarptı. Kazanın şiddetiyle cipte bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevkedildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Ayşem Tuğçe G. (29) ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri cip sürücüsünü olay yerinde bulamadı. Cip kullanılmaz hale gelirken ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

İHA

