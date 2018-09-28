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Kaza yaptı, bir suçtan arandığı ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2018 22:00 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Farız K.

Kaza yaptı, bir suçtan arandığı ortaya çıktı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Farız K. (39), yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan GBT sorgulamasında bir suçtan arandığı ortaya çıktı.
Karalar Mahallesi'nden Akhisar Mahallesi'ne seyir halinde olan Farız K. yönetimindeki 18 AF 920 plakalı motosiklet, sollama yaptığı sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önünde seyir halinde olan Emin K. (25) yönetimindeki 16 KFG 97 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yerde sürüklenerek yoldan çıkan motosikletten düşen sürücü Farız K., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Farız K., tedaviye alındı.
Farız K.'nın GBT sorgulamasında bir suçtan aramasının olduğu ortaya çıktı. Yaralı, Farız K., yapılan tedavisinin ardından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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Kaza yaptı, bir suçtan arandığı ortaya çıktıKaza yaptı, bir suçtan arandığı ortaya çıktı

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