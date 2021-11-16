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Kaza yaptı, gözyaşlarına boğuldu! "Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım"

16.11.2021 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde içinde 5 çocuğun da bulunduğu otomobilin takla atması sonucu 2 kadın yaralandı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Ayşe Sağdıç, "Bu canlar bana emanetti, suçlu benim. Bu canları nasıl tehlikeye attım?" diyerek gözyaşı döktü.

Kaza yaptı, gözyaşlarına boğuldu! "Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım"

Kaza, saat 11.30 sıralarında Eğirdir- Konya kara yolunda meydana geldi. Antalya'dan Konya'ya tatil için giden Ayşe Sağdıç, kullandığı otomobilin direksiyon kontrolünü kaybetti. Takla atan otomobil, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi'nin duvarına çarptı.

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Otomobilde bulunan 5'i çocuk 8 kişi, çevredekiler tarafından çıkarıldı. Kazada yaralanan 2 kadına ilk müdahaleyi çağırılan sağlık ekipleri yaptı. Yaralılar, Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuklar da tedbir amacıyla aynı hastaneye götürüldü.

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'BÖYLE KESKİN VİRAJ MI OLUR?'

Antalya'dan Konya'ya tatile gittiklerini belirten Ayşe Sağdıç, "Bu canlar bana emanetti, suçlu benim. Bu canları nasıl tehlikeye attım? Çocuklarımın yanına gidebilir miyim? Allah'ım yardım et" dedi.

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Sağlık ekiplerinin müdahale talebini de reddeden Sağdıç, "Benim hiçbir şeyim yok. Daha önce de kaza yaptım ama böylesini görmedim. Böyle keskin viraj mı olur?" diye konuştu. Kaza sonrası telefonuyla yaşadıklarını yakınlarına anlatan Sağdıç, "Çok üzgünüm, çok özür dilerim. Çocuklara bakıyorum" diyerek gözyaşı döktü.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Isparta
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