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Kaza yaptı inkar etti, polise zor anlar yaşattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2020 13:48 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde kaza yapan alkollü sürücü, "Arabayı ben sürmüyorum" dedi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde kaza yapan alkollü sürücü, "Arabayı ben sürmüyorum" dedi. Kameralardan aracı sürdüğü tespit edilince ortalığı birbirine katıp, trafik ekiplerine zor anlar yaşatan sürücü gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası şehir merkezindeki Atatürk Bulvarı üzerinde saat 03.30’da meydana gelen trafik kazasında alkollü olduğu tespit edilen bir kişi seyir halindeki aracıyla park halindeki bir araca çarparak durdu. Kazanın ardından olay yerine gelen trafik polisleri, alkollü sürücüye “Kazayı yapan kim?“ diye sorunca, “Ben değilim“ cevabını aldı. Çevredeki vatandaşların ifadelerinin ardından şehir polis kameralarından kaza anını inceleyen polis ekipleri, kazayı yapan kişinin inkar eden kişiyle aynı olduğunu tespit etti. Kaza yaptığı ortaya çıkınca ehliyetini vermeyen ve polise zor anlar yaşatan sürücünün yapılan incelemede alkollü olduğu ortaya çıktı. Ayakta güçlükle duran sürücü, polislere bağırıp tehditler yağdırdı. Trafik polisleri ile alkollü sürücü arasındaki diyalog çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilirken, daha sonra sürücü gözaltına alındı.

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