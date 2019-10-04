Kaza yaptı, kaçarken motosikletli gencin ölümüne neden oldu

Duruşmanın ardından adliye önünde konuşan Rahim Kaçar, oğlunun bütün tedbirleri almasına rağmen bir maganda tarafından kazaya kurban gittiğini söyleyerek, "Oğlum, motosikletle yolunda gidiyordu. Kaskı başındaydı, bütün evrakları tamdı. Her şey kuralına uygundu oğlum için. Bir trafik magandası kırmızı ışık ihlali yaparak oğluma çarptı. Oğlum beyin kanaması geçirdi, 18 gün tedavi gördü ve kurtaramadık. Sonrasında şikâyetçi olduk. Ben Türk adaletine, hakimlerine ve savcılarına güveniyorum. Benim yavrum gitti, bir daha gelmeyecek biliyorum, ama başka Kadir’ler ölmesin diye katilin en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

Oğlunu kaybetmelerini ardından ailecek psikolojik olarak sorunlar yaşadıklarını söyleyen Rahim Kaçar, "Biz bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız. 22 yaşındaki gencecik fidan gibi oğlum öldü. Askerden yeni gelmişti. Pisi pisine bir trafik magandasının hatasından dolayı ölmesi bizi çok üzüyor. Soruyorum, ‘Sen neden kırmızı ışıkta geçiyorsun?’ 22 yaşındaki gencecik oğlumun canını aldı. Davada ilk duruşma görüldü, tutukluluk halinin devamına ve dosyanın 1 Kasım tarihine ertelenmesine karar verildi. İnşallah en ağır cezayı almasını sağlayacağız" diye konuştu.

'YÜZDE 100 KUSURLU'

​Trafikte motosiklet sürücülerinin görmezden gelindiğini ifade eden Rahim Kaçar, şöyle konuştu:

"Kaza tutanaklarında ve olay yeri raporlarında sürücü Muhammet Enes Malgır yüzde 100 kusurlu görünüyor. Mobese kameralarında her şey açık açık görülüyor. Kırmızı ışıkta geçti, oğluma çarptı. Benim oğlum gitti ama bütün motosikletliler adına konuşuyorum, ben bu işin peşini bırakmayacağım. Bizim ocağımıza ateş düştü başka ocaklar yanmasın"

