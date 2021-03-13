HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kaza yaptı, kimse sakinleştiremeyince gözyaşlarına boğuldu

Kaza yaptı, kimse sakinleştiremeyince gözyaşlarına boğuldu

13.03.2021 23:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’te yoldan çıkarak elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü, aracında oluşan hasarı görünce dakikalarca gözyaşı döktü.

Karabük’te yoldan çıkarak elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü, aracında oluşan hasarı görünce dakikalarca gözyaşı döktü. Yoldan geçerek yardıma duran ve yanındaki arkadaşların bile sakinleştiremediği genç sürücü olay yerine gelen anne ve babasına sarılarak ağlamaya devam etti.

Kaza, Safranbolu-Karabük Karayolu Şehit Ateşe Reşat Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ozan Taylan (20) idaresindeki 32 YN 818 plakalı Tata marka otomobili ile Karabük istikametine seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek, yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası aracında hasar oluştuğunu gören sürücü sinir krizi geçirerek gözyaşlarına boğuldu. Yardım için yoldan geçen sürücü ve arkadaşlarının bir türlü sakinleştirmediği genç sürücü olay yerine gelen anne ve babasına da sarılarak gözyaşları dökmeye devam etti. Olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı sürücü ayakta tedavi edilirken, otomobilde bulunan ve hafif şekilde yaralanan Barış Dağıstan (19) ve Kaan Müsellim (19) ise ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Trafik polislerin çalışması sonrası otomobil çekici yardımı ile yoldan kaldırılırken, sürücü ise ifadesi alınmak üzere karakola getirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAşkı için ne yapacağını şaşıran Şeyma Subaşı, bakın hangi kıyafetle poz verdiAşkı için ne yapacağını şaşıran Şeyma Subaşı, bakın hangi kıyafetle poz verdi
Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihi 2021Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihi 2021
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldıBakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
1/

En Çok Okunan Haberler

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 15 bini aştı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 15 bini aştı

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

İmam eşinin çarşaflı derse girmesine ilişkin soruşturma açıldı

İmam eşinin çarşaflı derse girmesine ilişkin soruşturma açıldı

Bakanlık'tan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Bakanlık'tan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Plajda aşka geldiler

Plajda aşka geldiler

Hülya Avşar'ın cinsel yönelimi şaşırttı! İlk kez açıkladı

Hülya Avşar'ın cinsel yönelimi şaşırttı! İlk kez açıkladı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Koronavirüste ilaç müjdesi

Koronavirüste ilaç müjdesi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sosyal medya bunu konuşuyor! Denizde binlerce iPhone buldular

Sosyal medya bunu konuşuyor! Denizde binlerce iPhone buldular

Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!

Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!

Yaşlı adamın yardımına komşuları koştu

Yaşlı adamın yardımına komşuları koştu

Diğer Haberler

Karabük’te kaza yapan sürücüyü kimse sakinleştiremedi! Dakikalarca gözyaşı döktü

Hiç kimse sakinleştiremedi! Dakikalarca gözyaşı döktü

Nevşehir Belediye Başkanı Savran’ın oturduğu apartmanın istinat duvarı çöktü

Belediye Başkanı'nın apartmanının istinat duvarı çöktü

Oruç ne zaman başlayacak? İşte 2021 Ramazan takvimi

Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihi 2021

Ankara Valisi Vasip Şahin yolda rahatsızlanınca tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı

Vasip Şahin tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı

İzmir'de koronavirüsle mücadelede yeni kararlar alındı

İzmir'de yeni koronavirüs kararları

Kayseri’de 4 katlı binada korku dolu anlar! Apartmanın çatısı alev topuna döndü

4 katlı binada korku dolu anlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.