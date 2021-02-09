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Kaza yaptı, kısıtlamayı ihlalden ceza yedi

09.02.2021 00:21 | Son Güncelleme:
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Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde direksiyon hâkimiyetini kaybederek park halindeki 3 araca çarpan sürücüye, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası uygulandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Düziçi ilçesi İrfanlı Mahallesi’nde bulunan Cevdet Yeşil sokak üzerinde meydana geldi.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde direksiyon hâkimiyetini kaybederek park halindeki 3 araca çarpan sürücüye, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası uygulandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Düziçi ilçesi İrfanlı Mahallesi’nde bulunan Cevdet Yeşil sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre kısıtlamanın olduğu saatlerde aracıyla drift yaparak ilerleyen 80 GD 373 plakalı otomobil sürücüsü Eren E., direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ardından sokak üzerinde zikzaklar çizerek ilerlemeye devam sürücü park halinde bulunan 3 otomobile çarptı. Sokağın boş olmasından dolayı şans eseri kimse yaralanmazken üç araçta maddi hasar meydana geldi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaza yerinde gerekli incelemeleri yaptıktan sonra sürücü Ersen E.’ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için 3 bin 150 TL idari para cezası uyguladı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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