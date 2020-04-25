HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kaza yaptı, "Nasıl oldu, tam olarak bilmiyorum" dedi

Kaza yaptı, "Nasıl oldu, tam olarak bilmiyorum" dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2020 14:37 | Son Güncelleme

Konya'da iki otomobilin kavşakta çarptığı kazada, sürücüler hafif yaralandı. Kazanın şokunu uzun süre atlatamayan Mehmet Ali Köseoğlu (50), 'Benim kırmızı ışıkta geçtiğim söyleniyor. Tam olarak nasıl oldu bilmiyorum' dedi.

Kaza yaptı, "Nasıl oldu, tam olarak bilmiyorum" dedi

Kaza, saat 13.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi ile Aslanlıkışla Caddesi'nin birleştiği kavşakta meydana geldi. Aslanlıkışla Caddesi'nde seyir halindeyken kırmızı ışık ihlali yaptığı ileri sürülen Mehmet Ali Köseoğlu (47) yönetimindeki otomobil, Fetih Caddesi üzerinden seyir halinde olan Müjgan Özer (50) yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada kontrolden çıkarak savrulan her iki aracın sürücüsü hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yere oturup uzun süre kazanın şokundan çıkamayan Mehmet Ali Köseoğlu, 'Benim kırmızı ışıkta geçtiğim söyleniyor. Tam olarak nasıl oldu bilmiyorum' dedi.

Her iki araç sürücüsüne olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi gerçekleştirildi.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
Bakırköy'de hareketlilik! 'Çantamda bomba var' deyip raylara oturduBakırköy'de hareketlilik! 'Çantamda bomba var' deyip raylara oturdu
Tuvalet kağıdı yüzünden saç saça baş başa kavga ettiler!Tuvalet kağıdı yüzünden saç saça baş başa kavga ettiler!
Anahtar Kelimeler:
Konya Kaza mehmet ali köseoğlu

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar

Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar

TÜBİTAK Başkanı koronavirüs ilacı ve aşısı için tarih verdi

TÜBİTAK Başkanı koronavirüs ilacı ve aşısı için tarih verdi

Beyaz'ın acı kaybı! 'İyi ki hayatımdaydın'

Beyaz'ın acı kaybı! 'İyi ki hayatımdaydın'

Savaşçı ekibi isyan etti: Açız ve borç içindeyiz!

Savaşçı ekibi isyan etti: Açız ve borç içindeyiz!

65 yaş üstüne sokağa çıkma izni geliyor! İşte tüm detaylar

65 yaş üstüne sokağa çıkma izni geliyor! İşte tüm detaylar

Dünyaca ünlü tatil beldemizde şaşkına çeviren görüntü

Dünyaca ünlü tatil beldemizde şaşkına çeviren görüntü

İlginizi Çekebilir

Karantinada olan kadın, virüse rağmen astım hastası kocasını aldattı

Karantinada olan kadın, virüse rağmen astım hastası kocasını aldattı

En güzel Ramazan ayı ve Cuma mesajları

En güzel Ramazan ayı ve Cuma mesajları

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

THY uçağından gökyüzünde Türk Bayrağı

THY uçağından gökyüzünde Türk Bayrağı

Yurt dışından korona yüzünden getirilen kişiden skandal paylaşım

Yurt dışından korona yüzünden getirilen kişiden skandal paylaşım

Diğer Haberler
Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de deprem

Kahramanmaraş'ta bir kişi 2 saat arayla 2 kişiyi vurdu

Kahramanmaraş'ta bir kişi 2 saat arayla 2 kişiyi vurdu

Bakırköy'de hareketlilik! 'Çantamda bomba var' deyip raylara oturdu

Bakırköy'de hareketlilik! 'Çantamda bomba var' deyip raylara oturdu

Atatürk Havalimanı'ndaki salgın hastanesinde son durum

Atatürk Havalimanı'ndaki salgın hastanesinde son durum

Van'da bir mahalleye koronavirüs karantinası

Van'da bir mahalleye koronavirüs karantinası

PKK'dan üs bölgesine hain saldırı! 1 askerimiz şehit oldu

PKK'dan üs bölgesine hain saldırı! 1 askerimiz şehit oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.