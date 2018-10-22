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Kaza yaptığı aracını çekiciye yükletirken başka otomobil çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2018 15:26 | Son Güncelleme

ANKARA'da kaza yaptığı hafif ticari aracın çekiciye yüklenmesini bekleyen sürücüye, yoldan geçen başka bir otomobil çarptı.

Kaza yaptığı aracını çekiciye yükletirken başka otomobil çarptı

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da kaza yaptığı hafif ticari aracın çekiciye yüklenmesini bekleyen sürücüye, yoldan geçen başka bir otomobil çarptı. Her iki kaza da, saniye saniye güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
İlk kaza, öğle saatlerinde Altındağ ilçesine bağlı Kale Mahallesi'ndeki Bentderesi Caddesi'nde meydana geldi. Talip Ardinç yönetimindeki 07 LB 421 plakalı hafif ticari araç, yağmurun da etkisiyle kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki beton bariyere çaptı. Kazada Sürücü Ardinç ile birlikte araçta bulunan ve hafif şekilde yaralanan eşi hastanede tedaviye alındı. Sürücü Ardinç ise aracın çekiciye yüklenmesi için yaklaşık 2 saat olay yerinde bekledi.
ÇARPMANIN ETKİSİYLE HAVADA TERS TAKLA ATTI
Bu sırada başka bir otomobilin sürücüsü de aynı yerde yolun kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 ZİJ 59 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak çekicinin yanında yaya olarak bekleyen Talip Ardinç'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle havada ters takla atan Ardinç, yol kenarındaki marketin buzdolabına çarptı. Cadde üzerinde olan her iki kaza da, saniye saniye güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde götürülen Ardinç'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
'BEN KAÇTIM, O KAÇAMADI'
Kaza sırasında Ardinç'in yanında bulunan oto tamircisi Erdinç Dalmış, "Trafik kazası geçiren araç sahibi, aracını kurtarıcıya yükletirken başka bir otomobil geldi. Bu sırada ben kaçtım ama arkadaş kaçamadı. Sürekli kaza oluyor burada, bıktık artık. Bu yola bir çare bulunmasını istiyoruz. Yol kenarlarında çukurlar var, araç tekerleri çukura girince araba fırlıyor. Buraya artık bir şey yapılması lazım. Ben kendimi zor kurtardım. Yaralının durumu ağırdı" dedi.

FOTOĞRAFLI

Kaza yaptığı aracını çekiciye yükletirken başka otomobil çarptıKaza yaptığı aracını çekiciye yükletirken başka otomobil çarptıKaza yaptığı aracını çekiciye yükletirken başka otomobil çarptıKaza yaptığı aracını çekiciye yükletirken başka otomobil çarptı

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