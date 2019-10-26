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Kaza yaptığı aracıyla 2 kilometre gidip, yardım istedi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2019 13:56 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücü ve araçta sıkışan eşi yaralandı.

Tahsin BAYTAR/DİNAR (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücü ve araçta sıkışan eşi yaralandı. Sürücü, hasar gören aracıyla yaklaşık 2 kilometre gidip, yardım istedi. Kazanın ardından yoluna devam eden TIR şoförü ise Dazkırı ilçesinde durdurularak gözaltına alındı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında asri mezarlık ile Bölge Trafik Denetleme İstasyonu'nun bulunduğu mevkide meydana geldi. Muhammed Yıldırım (67) yönetimindeki 03 FN 894 plakalı otomobil, aynı yöne giden Tarık E. (26) yönetimindeki 43 LF 523 plakalı TIR'a arkadan çarpıp, refüje çıktı. Kazada, hasar gören otomobilin sürücüsü Muhammed Yıldırım ile eşi Saliha Yıldırım (68) yaralandı. TIR şoförü ise aracıyla yoluna devam etti.

Kazanın ardından çevreden yardım isteyen ancak yanıt alamayan Muhammed Yıldırım, aracıyla yaklaşık 2 kilometre ilerideki kavşağa kadar gitti. Burada yardıma koşan çevre sakinleri, Muhammed Yıldırım'ı araçtan çıkardı, sıkışan Saliha Yıldırım için ise yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı da olay yerine gitti. Saliha Yıldırım, ekipler ve çevre sakinlerinin çalışmasıyla kurtarılabildi.

Muhammed ve Saliha Yıldırım çifti, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Otomobil ise çekici yardımıyla kaldırıldı.

Polis, TIR'ıyla olay yerinden ayrılan Tarık E.'yi Dazkırı ilçesi yakınlarında durdurdu. Tarık E. ifadesinin alınması için Dinar Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Tarık E. ifadesinde TIR'a arkadan çarpan aracı fark etmediğini öne sürdü. Tarık E.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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