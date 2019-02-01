Kaza yaptığı araçta sıkışan arkadaşını bırakıp kaçtı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarpan sürücü, araçta sıkışan arkadaşını bırakıp olay yerinden uzaklaştı.

Alınan bilgiye göre, Acıpayam'dan Denizli'ye giden Cafer K. idaresindeki 20 B 6945 plakalı kamyonet, İncilipınar Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda kırmızı ışıkta bekleyen Ömer S. yönetimindeki 03 RH 073 plakalı kamyona çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kamyonette yolcu olarak bulunan Ali A, çarpmanın etkisiyle aracın içerisinde sıkıştı.

İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan yaralı, sağlık görevlileri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bu arada kamyonet sürücüsünün, kaza yaptıktan sonra olay yerini terk ettiği öğrenildi.

