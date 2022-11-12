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Kaza yaptığı araçta yanarak can verdi! Plaka detayı savcıyı harekete geçirdi

12.11.2022 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, ağaca çarpıp dereye yuvarlanan ve ardından alev alarak yanmaya başlayan otomobilde sıkışan sürücü yanarak hayatını kaybetti. Plakası parçalanacak kadar ağır bir kaza olmamasına rağmen kaza yapan aracın plakasının parçalanmış olması savcıyı şüphelendirdi. Olayla ilgili çok yönlü tahkikat başlatıldı.

Kaza yaptığı araçta yanarak can verdi! Plaka detayı savcıyı harekete geçirdi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde meydana gelen kazada alev alan araçtaki bir kişi yanarak can verirken, kimlik tespiti için inceleme başlatıldı. Hayatını kaybeden kişinin, otel işletmeciliği yapan ve kendisinden haber alınamayan H.Ç olduğu tahmin ediliyor.

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CESET TANINMAYACAK HALE GELDİ

Edinilen bilgiye göre, Ortaca-Sarıgerme yolunda akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Sarıçay'da bir aracın yandığı ihbarı gelmesi üzerine 112 Acil Yardım Merkezi'nden bölgeye ambulans, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ve 112 ekipleri aracın tamamen yandığını ve içerisindeki şahsın da adeta küle döndüğünü gördü. Çevredeki ağaçlara da sıçrayan yangın yoğun uğraşlar sonucu söndürülürken, araç ve araçtaki şahsın tanınmayacak şekilde yandığı belirlendi.

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ARAÇ OTEL İŞLETMECİSİNE AİT

Araç plakasının da parçalanmış vaziyette olması nedeniyle güvenlik güçleri aracı ve içerisinde yanan kişiyi tespit edebilmek için çalışma başlattı. Bu arada çevredeki vatandaşların da ifadeleri doğrultusunda aracın bölgede otel işleten 30 yaşlarındaki H.Ç'ye ait olduğu belirlendi. Şahsın cep telefonuna yapılan çağrılarda telefona ulaşılamayınca kazayı duyup bölgeye gelen şahsın yakınları sinir krizleri geçirdi.

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PLAKA DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

H.Ç'nin akşam üzeri bir yakınının düğününe gitmek için işlettiği otelden ayrıldığı öğrenilirken kazanın meydana geldiği bölgede aracın henüz belirlenemeyen bir şekilde yoldan çıkıp Sarıçay'a yuvarlandığı tahmin ediliyor. Plakası parçalanacak kadar ağır bir kaza olmamasına rağmen kaza yapan aracın plakasının parçalanması ve içindeki kişinin de araçla birlikte tamamen yanmasını şüpheli bulan Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Kazanın otel işletmecisinin katılacağı düğünün yapıldığı yere yaklaşık 2 kilometre mesafede meydana geldiği öğrenildi.

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Bölgede olay yeri inceleme ekiplerinin detaylı çalışmasının ardından kaza yapan araç incelenmek üzere ve tamamen yanmış olan şahsın cesedi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikatın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Ortaca kaza

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