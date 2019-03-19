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Kaza yaptığı araçtaki annesi öldü, intihara kalkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2019 17:17 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da Gazi P.

Kaza yaptığı araçtaki annesi öldü, intihara kalkıştı

Muzaffer NAL/ÇAY (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da Gazi P. (20), kaza yaptığı araçta ağır yaralanan annesi Ayşe P.'nin (55) hayatını kaybettiğini öğrenince, hastane otoparkında intihara kalkıştı.
Kaza, öğle saatlerinde merkeze bağlı Kızıldağ köyü yakınlarında meydana geldi. Köyde oturan Gazi P., yönetimindeki plakası bilinmeyen araç kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada Gazi P.'nin annesi Ayşe P., ağır yaralandı. Gazi P., başka bir otomobille annesini Çay Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Ayşe P., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Acı haberi alan Gazi P., hastanenin otoparkına inerek iddiaya göre otomobilindeki silahı aldı. Gazi P. çenesinin altından kendini vurdu. Silah seslerini duyan hastane personeli otoparka indiğinde Gazi P.'yi kanlar içerisinde yerde yatarken gördü. Hastanede ilk müdahalesi yapılan Gazi P., Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Gazi P.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken Ayşe P.'nin cenazesi ise Çay Devlet Hastanesi morguna konuldu.

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