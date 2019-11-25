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Kaza yaptığı kamyoneti bırakıp kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 11:09 | Son Güncelleme

 KARABÜK'te, kontrolden çıkan kamyonet, yaklaşık 10 metreden çay yatağına devrilirken sürücü, kaza yerinden kaçtı.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'te, kontrolden çıkan kamyonet, yaklaşık 10 metreden çay yatağına devrilirken sürücü, kaza yerinden kaçtı. Polis, yaptığı araştırma sonucu aracı kullandığını ve alkollü olduğu için kaçtığını değerlendirdiği A.T.'yi (45) cep telefonundan aradı. A.T., kazadan habersiz ve şehir dışında olduğunu söyleyip, telefonu kapattı.
Kaza, dün gece, Karabük Mahallesi Ahmet Haşim Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 78 AC 699 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak, 10 metreden Soğanlı Çayı yatağına devrildi. Kamyonet, ağaçlara çarparak, devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kontak anahtarı üzerinde olan araç ve çevresinde yaptığı aramalarda, sürücüyü bulamadı. Hastanelere de yaralının gelmediği belirlendi. Bir süre sonra polis, aracın sürücüsü olduğunu, alkollü olduğu için de kaçtığını değerlendirdiği A.T.'yi cep telefonundan aradı. A.T., kazadan haberi olmadığını ve şehir dışında olduğunu söyleyip, telefonu kapattı.
ARKADAŞI KAZA YERİNE GELDİ
Kaza yerine gelerek, arkadaşı olduğunu belirten Erdal T., polis ekiplerine, A.T.'nin kendisini aradığını, durumunun iyi olduğunu ve Bolu'nun Gerede ilçesinde olduğunu söylediğini anlattı. Ekipler, bunun üzerine Erdal T.'yi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Hasar gören araç, trafikten men edilerek, vinçle bulunduğu yerden kaldırılıp, çekiciye konularak, otoparka götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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