HABER

Kaza yaptığı otomobili bırakıp kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2019 08:56 | Son Güncelleme

Karabük’te virajı alamayan otomobil kaldırıma çarptıktan sonra yan yattı.

Kaza yaptığı otomobili bırakıp kaçtı

Karabük’te virajı alamayan otomobil kaldırıma çarptıktan sonra yan yattı. Kaza sonrası sürücü otomobili bırakıp kaza yerinden kaçtı.
Kaza, saat 01:00 sıralarında Atatürk Bulvarı yolu üzerinde meydana geldi. Safranbolu istikametinden Karabük’e seyir halinde olan 78 SA 339 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak kaldırıma çarptıktan sonra yan yattı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen trafik polisleri yan yatan otomobilde sürücüyü aradı. Sürücünün korkarak olay yerinden kaçtığını belirleyen polis ekiplerinin yanına bir süre sonra adının Sefa D. olduğunu beyan eden bir şahıs gelerek kazayı kendisinin yaptığını ve korktuğu için kaçtığını söyledi.
Kameralar incelemeye alındı.
Kazada yan yatan otomobil vatandaşların yardımıyla düzeltildikten sonra çekiciye yüklenerek otoparka gönderildi. Trafik polisleri yaşanan kazadan sonra gelerek kendini sürücü olarak beyan eden Sefa D.’nin gerçekten araç sürücüsü olup olmadığını belirlemek için güzergah üzerindeki güvenlik kameraları ve KGYS kayıtlarını incelemeye aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaza yaptığı otomobili bırakıp kaçtı

Kaza yaptığı otomobili bırakıp kaçtı

Kaza yaptığı otomobili bırakıp kaçtı

30 yıldır araştırılıyor! O gizem çözülecek mi?30 yıldır araştırılıyor! O gizem çözülecek mi?
Ankara'da sahte içki operasyonu: 19 gözaltıAnkara'da sahte içki operasyonu: 19 gözaltı
Isparta’da ilginç kaza: otomobil var, sürücüsü yokIsparta’da ilginç kaza: otomobil var, sürücüsü yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Yol kenarında buldu! Başta ne olduğunu anlamadı, yaklaşınca...

Yol kenarında buldu! Başta ne olduğunu anlamadı, yaklaşınca...

TCCD açıkladı! Saatleri değişiyor

TCCD açıkladı! Saatleri değişiyor

Hande Erçel yeni tarzıyla hayranlarını şaşırttı!

Hande Erçel yeni tarzıyla hayranlarını şaşırttı!

ABD'den bir heyet acilen Ankara'ya geliyor!

ABD'den bir heyet acilen Ankara'ya geliyor!

ABD'den Yunanistan'a yeşil ışık!

ABD'den Yunanistan'a yeşil ışık!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İki ailenin kavgasında taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Silivri'de kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar!

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İstanbul'da korkunç olay! Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.