Kaza yaptığı otomobilinin yanından ayrılmak istemedi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'da, Yüksel Ö.'nün (49) kontrolünden çıkan otomobil, takla attıktan sonra yol kenarındaki uyarı levhalarına çarparak durdu. Kazada yaralanan ve aracının başından ayrılmak istemeyen Yüksel Ö., sağlık görevlilerince güçlükle ikna edilip, hastaneye götürüldü.
Kaza, akşam saatlerinde, İnegöl ilçesi Alanyurt mevkisinde meydana geldi. Yüksel Ö. yönetimindeki 06 PH 632 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla attıktan sonra yol kenarındaki uyarı levhalarına çarparak durdu. Kazada sürücü Yüksel Ö., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ambulansla hastaneye götürmek istediği yaralı sürücü, otomobilinin yanından ayrılmak istemedi. Güçlükle ikna edilen Yüksel Ö., ambulansa bindirilip, hastaneye kaldırıldı. Otomobil ise çekiciyle yoldan alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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