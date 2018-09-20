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Kaza yaptıkları kiralık aracı bırakıp kaçtılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 12:17 | Son Güncelleme

Karabük'te kiralık araçla kaza yaptıktan sonra otomobilden çıkan sürücü ve yanındaki kişinin olay yerinden kaçışı güvenlik kamerasınca görüntülendi

Karabük'te kiralık araçla kaza yaptıktan sonra otomobilden çıkan sürücü ve yanındaki kişi olay yerinden kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Safranbolu ilçesinden Karabük'e gelen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 67 SN 486 plakalı otomobil, Balıklar Kayası mevkisindeki Üniversite Kavşağı'nda kaldırma çarparak devrildi. Ters dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü ve yanındaki kişi olay yerinden uzaklaştı.

Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak sürücüyü arama çalışması başlattı.

Kaza anı ise yakındaki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, otomobilin hızla kaldırıma çarpması ve devrilmesi, sürücüyle yanındaki kişinin otomobilin açık olan camlarından kendi imkanlarıyla çıkması ve sürücünün telefonla konuşarak olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

Ayrıca, çevredeki vatandaşların olay yerine koşarak gelmesi ve otomobilde başka biri olabileceği şüphesiyle kapıları açmaya çalışmaları da kameralarca kaydedildi.

Otomobilin kiralık olduğu öğrenilirken, görgü tanıkları araçtan uzaklaşan kişilerin alkollü olduğunu öne sürdü.

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