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Kaza yaptılar, kaçarken polise yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 07:38 | Son Güncelleme

Adana'daki Sarıçam ilçesinde 3 arkadaşı ile birlikte yolda ilerlerken reflüje çarpan otomobil sürücüsü, arkadaşları ile birlikte kaza yerinden kaçmak istedi. Aracı kitleyip olay yerinden uzaklaşmak isterken ise polis ekipleri duruma müdahale ederek gençleri yakaladı.

Kaza yapan kişileri klepçeleyerek kaçmalarını engelleyen polisler, 4 kişiyi de yere yatırarak etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan kişiler polis merkezine götürülerek sorguya alındı.

Kıskıvrak yakaladılar

Adana’da kaza yapan otomobil sürücüsü, yanında bulunan 3 arkadaşıyla birlikte aracını kilitleyip kaçtığı sırada polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, Sarıçam İlçesi Dr. Mithat Özsan Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen 34 BTU 722 plakalı aracın sürücüsü refüje çarptı.
Daha sonra sürücü ve yanında bulunan 3 arkadaşı otomobilinden indi. Sürücü aracını kilitledi ve arkadaşlarıyla hızla olay yerinden kaçmaya başladı.
Durumu fark eden polis ekipleri şahısların peşlerine düştü. Kısa süren kovalamaca sonrasında polis ekipleri şahısları kelepçeleyerek etkisiz hale getirdi.
Şüpheliler gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. (İHA)
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adana otomobil polis Kaza

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