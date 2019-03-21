Kaza yaptılar, kaçarken polise yakalandılar

Kaza yapan kişileri klepçeleyerek kaçmalarını engelleyen polisler, 4 kişiyi de yere yatırarak etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan kişiler polis merkezine götürülerek sorguya alındı.

Olay, Sarıçam İlçesi Dr. Mithat Özsan Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen 34 BTU 722 plakalı aracın sürücüsü refüje çarptı.

Daha sonra sürücü ve yanında bulunan 3 arkadaşı otomobilinden indi. Sürücü aracını kilitledi ve arkadaşlarıyla hızla olay yerinden kaçmaya başladı.