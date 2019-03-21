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Kaza yaptılar, otomobili kilitleyip kaçtıkları sırada polise yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2019 02:48 | Son Güncelleme

Adana’da kaza yapan otomobil sürücüsü, yanında bulunan 3 arkadaşıyla birlikte aracını kilitleyip kaçtığı sırada polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.Olay, Sarıçam İlçesi Dr.

Adana’da kaza yapan otomobil sürücüsü, yanında bulunan 3 arkadaşıyla birlikte aracını kilitleyip kaçtığı sırada polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Sarıçam İlçesi Dr. Mithat Özsan Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen 34 BTU 722 plakalı aracın sürücüsü refüje çarptı. Daha sonra sürücü ve yanında bulunan 3 arkadaşı otomobilinden indi. Sürücü aracını kilitledi ve arkadaşlarıyla hızla olay yerinden kaçmaya başladı.

Durumu fark eden polis ekipleri şahısların peşlerine düştü. Kısa süren kovalamaca sonrasında polis ekipleri şahısları kelepçeleyerek etkisiz hale getirdi.Şüpheliler gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Kaza yaptılar, otomobili kilitleyip kaçtıkları sırada polise yakalandılar

Kaza yaptılar, otomobili kilitleyip kaçtıkları sırada polise yakalandılar

Kaza yaptılar, otomobili kilitleyip kaçtıkları sırada polise yakalandılar

Kaza yaptılar, otomobili kilitleyip kaçtıkları sırada polise yakalandılar

Kaza yaptılar, otomobili kilitleyip kaçtıkları sırada polise yakalandılar

Kaza yaptılar, otomobili kilitleyip kaçtıkları sırada polise yakalandılar

Kaza yaptılar, otomobili kilitleyip kaçtıkları sırada polise yakalandılar

Kaza yaptılar, otomobili kilitleyip kaçtıkları sırada polise yakalandılar

Kaza yaptılar, otomobili kilitleyip kaçtıkları sırada polise yakalandılar

Kaza yaptılar, otomobili kilitleyip kaçtıkları sırada polise yakalandılar

Kaza yaptılar, otomobili kilitleyip kaçtıkları sırada polise yakalandılar

Kaza yaptılar, otomobili kilitleyip kaçtıkları sırada polise yakalandılar

Kaza yaptılar, otomobili kilitleyip kaçtıkları sırada polise yakalandılar

Kaza yaptılar, otomobili kilitleyip kaçtıkları sırada polise yakalandılar

Kaza yaptılar, otomobili kilitleyip kaçtıkları sırada polise yakalandılar

Kaza yaptılar, otomobili kilitleyip kaçtıkları sırada polise yakalandılar

Kaza yaptılar, otomobili kilitleyip kaçtıkları sırada polise yakalandılar

Kaza yaptılar, otomobili kilitleyip kaçtıkları sırada polise yakalandılar

Kaza yaptılar, otomobili kilitleyip kaçtıkları sırada polise yakalandılar

Kaza yaptılar, otomobili kilitleyip kaçtıkları sırada polise yakalandılar

Kaza yaptılar, otomobili kilitleyip kaçtıkları sırada polise yakalandılar
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