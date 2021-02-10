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Kaza yaptılar, sürücüyü darp edip kaçtıktan sonra tekrar kaza yapıp yakalandılar

10.02.2021 22:17 | Son Güncelleme:
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Adana’da kazaya karışan iki kişi, çarptıkları aracın sürücüsünü darp ettikten sonra otomobillerine binerek kaçtı.

Adana’da kazaya karışan iki kişi, çarptıkları aracın sürücüsünü darp ettikten sonra otomobillerine binerek kaçtı. Polislerin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan otomobil 5 kilometrelik kovalamaca sonrası kontrolden çıkarak kaza yapıp yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Atakan A. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi 01 AFH 842 plakalı otomobili kiraladı. Kiraladıkları otomobille gezen Mehmet Atakan A. ve yanındaki kişi, Seyhan ilçesine bağlı Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde kazaya karıştı. İsmi öğrenilemeyen sürücü ve Mehmet Atakan A., karıştıkları kazada karşı tarafta bulunan araç sürücüsünü darp edip otomobile binerek kaçtı.

“Dur ihtarına uymadı, kontrolden çıkıp kaza yaptılar”
Polis, kaçan 01 AFH 842 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak ismi öğrenilmeyen otomobil sürücüsü ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 5 kilometre boyunca kaçan sürücüsü Seyhan ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi’nde aracın direksiyon hakimiyetini kaybedip kaza yaptı. Ardından sürücü ve Mehmet Atakan A. araçtan inerek yaya olarak kaçmaya başladı. Polis şüphelileri yaya olarak kovaladığı sırada Mehmet Atakan A.’yı kıskıvrak yakaladı. İsmi öğrenilemeyen araç sürücüsünün ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

Polis otomobilden yaptığı incelemede üzerinde kan izleri bulunan bıçak buldu. Bıçak detaylı incelemek üzere emniyete götürüldü.

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