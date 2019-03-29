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Kaza yaptılar, yardıma gelenlere bıçak çekip kaçtılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 06:31 | Son Güncelleme

Adana'da kontrolden çıkan otomobille kaldırımdaki aydınlatma direği ve bir evin bahçe çitine çarpan iki şüpheli, kendilerine yardım etmek isteyen vatandaşlara bıçak çekip olay yerinden kaçtı

Adana'da, bir otomobille kazaya karışan iki şüpheli, kaza sonrası kendilerine yardım etmek isteyen vatandaşlara bıçak çekerek olay yerinden kaçtı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan İlçesi Yenibaraj Mahallesi'nde, bir otomobilin evin duvarına çarptığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Kaza yerine ulaşan ekipler, 35 CJR 22 otomobilin kaldırımdaki aydınlatma direğine ve bir evin bahçe çitine çarptığını tespit etti.

Sürücüye ulaşmak için çalışma yapan ekipler, otomobilde iki kişinin bulunduğunu, bu kişilerin kaza sonrası yaralı olup olmadığını kontrol ve yardım etmek amacıyla olay yerine gelen vatandaşlara bıçak çekip kaçtıklarını tespit etti.

Polis ekiplerinin otomobildeki incelemesinin ardından araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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