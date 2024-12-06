HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kaza yaşandı sürücü hem yaralı hem alkollü çıktı! Bindirildiği ambulanstan kaçtı... Yakalanınca polisten sigara istedi

Kaza yaşandı sürücü hem yaralı hem alkollü çıktı! Bindirildiği ambulanstan kaçtı... Yakalanınca polisten sigara istedi

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
06.12.2024 09:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralı ve alkollü olduğu öğrenilen sürücü ambulanstan inerek kaçmaya çalıştı. Tekrar yakalananınca ise polisten ambulansın içinde sigara istedi.

Kaza yaşandı sürücü hem yaralı hem alkollü çıktı! Bindirildiği ambulanstan kaçtı... Yakalanınca polisten sigara istedi

Kaza, Cevher Dudayev Mahallesi Çat Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yaşar S.'nin sürücüsü olduğu 50 ACH 323 plakalı Volkswagen marka otomobil, Gülşehir istikametinden ters şeritten gelerek Yaşar O.'nun kullandığı 50 ACG 399 plakalı Volkswagen marka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

AW344404_02

AMBULANSTAN KAÇTI

Çevredekilerin kazayı ihbar etmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise otomobillerde bulunan yaralılara müdahale etti. İlk müdahalesi yapılan ve alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü Yaşar S., hastaneye kaldırılmak üzere ambulansa bindirilirken, bir süre sonra ambulanstan kaçtı.

AW344404_04

POLİSTEN AMBULANSTA SİGARA İSTEDİ

Polis ekiplerinin kovalamacası sonrası yakalanan Yaşar S., tekrar ambulansa güçlükle bindirilerek polis nezaretinde hastaneye kaldırıldı. Yaşar S., ambulansta polis ekiplerinden de sigara istedi. Kazada diğer otomobilde yolcu olarak bulunan bir kadın da ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İncelemelerin tamamlanmasıyla kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

AW344404_05

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
alkol sigara ambulans kaza
En Çok Okunan Haberler
TFF'de deprem! Gece yarısı istifa etti...

TFF'de deprem! Gece yarısı istifa etti...

Memurların Kanunu'nda değişiklik yapılıyor! 'Maaş' detayı dikkat çekti

Memurların Kanunu'nda değişiklik yapılıyor! 'Maaş' detayı dikkat çekti

“Her türlü yolsuzluğu açığa çıkarttılar, Çomak soktular kovanımıza”

“Her türlü yolsuzluğu açığa çıkarttılar, Çomak soktular kovanımıza”

Resmi Gazete'de yayımlandı!

Resmi Gazete'de yayımlandı!

ABD'de peş peşe depremler! 2 eyalette tsunami uyarısı! Bölgeyi terk ettiler

ABD'de peş peşe depremler! 2 eyalette tsunami uyarısı! Bölgeyi terk ettiler

Okulda öğretmeni öldüren katil talimat aldığını söyledi: 'Bacağına değil karnına sık'

Okulda öğretmeni öldüren katil talimat aldığını söyledi: 'Bacağına değil karnına sık'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Camper, Merrell, Adidas... Kışlık giyimde büyük indirimler burada

Camper, Merrell, Adidas... Kışlık giyimde büyük indirimler burada

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.