Kaza yerinde bulunanlara otomobil çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobilin, yolda kaza yapan aracın yanında duranlara çarpması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 09 KC 218 plakalı otomobil, Aydın-Denizli karayolu Ömerbeyli mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle kaza yaptı. Olay yerine, kaza yapan aracın çekilmesi için kurtarıcı çağrıldı.
Kaza yerinde çekiciden inen Yaşar Tuncer ve Dilaver Onur ile kazayı görüp yardım etmek için durdukları öğrenilen Mehmet Salih Kaya ve Tayfun Durukan'a, A.K. idaresindeki 09 PN 225 plakalı otomobil çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve ilk yardım ekipleri sevk edildi.
Kurtarıcıda görevli Yaşar Tuncer ve Dilaver Onur'un kaza yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Ağır yaralanan Mehmet Salih Kaya ve Tayfun Durukan ise 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, aracıyla kaza yerini terk eden otomobil sürücüsü A.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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